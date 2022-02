Mites alimentaires : ces 6 conseils pour s'en débarrasser

Cela commence souvent par la découverte de petites larves au fond d'un paquet de farine, de pâtes ou de riz. Des mites alimentaires ont élu domicile dans vos placards et ont pondu dans les féculents. Il est alors important d'agir pour s'en débarrasser. Voici nos conseils.

A quoi ressemblent les mites alimentaires ?

Avant tout, il convient de bien identifier s'il s'agit du bon insecte. Les mites alimentaires, aussi appelées Ephestia kuehniella, sont de petits papillons reconnaissables à leurs ailes brunâtres rabattues sur le corps lorsqu'elles ne volent pas (voir notre photo en ce début d'article). Elles se logent souvent dans les placards ou sous les meubles de la cuisine, voire dans les boîtes et paquets alimentaires mal fermés. Ces mites peuvent pondre plus de 200 œufs qui se transforment en larves (de 1 à 2 cm) au bout de deux jours pour se nourrir des aliments où elles reposent, principalement des féculents, mais aussi de fruits secs. Si ces larves ne sont pas dangereuses pour la santé en cas d'ingestion, les mites alimentaires peuvent proliférer rapidement si l'on n'y prend pas garde.

Autre point à savoir, les mites alimentaires diffèrent des mites vestimentaires qui s'attaquent quant à elles aux tissus. Physiquement très proches, les mites des vêtements ont tendance à avoir un aspect blanchâtre tirant vers le gris.

vérifier et jeter les paquets envahis

Dès lors que vous avez repéré une mite ou bien trouvé des larves dans un paquet, une vérification de l'ensemble des boîtes d'aliments présentes dans vos placards s'impose. Videz tout et ouvrez chaque paquet afin de voir s'il y a quelque chose de suspect. Si le paquet est légèrement ouvert ou abîmé, il y a de grandes chances que les mites se soient engouffrées dedans. La solution la plus simple est alors de jeter les paquets suspects à la poubelle. Pensez à les enfermer dans un sac plastique bien fermé par un nœud afin d'éviter que ces nuisibles n'aillent proliférer ailleurs.

inspecter vos placards avec minutie

Une fois toutes les boîtes sorties et inspectées, ne les rangez pas. Il est important de passer en revue la cuisine et ses placards. Regardez bien dans chaque coin, sous les étagères, mais aussi au sol et au plafond, car une femelle ou un mâle adulte peut s'y cacher et revenir tranquillement se nicher dans de nouveaux paquets. Procédez à cette étape avec minutie avant de passer à un nettoyage en profondeur. Prenez également le temps de vous munir d'une échelle ou d'un marche-pied afin de vérifier le dessus des placards qui serait inaccessible et surtout invisible selon votre grandeur.

effectuer Un nettoyage en profondeur

Si aucun parasite ne semble gambader gaiement, une autre précaution est à prendre : celle de nettoyer. Du vinaigre blanc ou de l'eau de javel (selon vos meubles) pourront permettre de nettoyer en profondeur avec une éponge sur l'ensemble des paroies et recoins des placards.

Disperser des clous de girofle...

Le clou de girofle est une solution particulièrement efficace qui agit comme un répulsif naturel pour les mites alimentaires. Vous pouvez vous en procurer une boîte au rayon épices de votre supermarché et en disperser de petites pincées aux quatre coins des placards. La senteur marquée des clous de girofle est peu appréciée par ces parasites qui auront tendance à quitter les lieux.

... Ou opter pour des huiles essentielles

Autre répulsif naturel intéressant, les huiles essentielles de thym, de lavande, de laurier, de citronnelle ou encore de menthe peuvent agir en raison de leur forte odeur qui reste agréable pour nos narines, mais le sont moins pour ces insectes. Si le problème persiste, il faudra alors envisager des solutions plus radicales, mais moins respectueuses de la nature, avec des pièges à phéromones qui attirent les mâles qui restent collés sur leur papier.

Vérifier l'apsect des paquets achetés

Dernier point important afin d'éviter que les mites alimentaires ne reviennent, lorsque vous vous rendez en grandes surface ou dans des épiceries, il est recommandé de bien vérifier l'aspect des paquets (notamment de féculents) vendus. Certains mal fermés ou troués sont en effet susceptibles de contenir des œufs, voire des mites qui auraient profité des entrepôts où sont stockés les aliments pour y élire domicile.