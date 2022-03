Amazon : un employé «piégé» par des robots dans un entrepôt ?

Suite à un énorme investissement de l'entreprise de Jeff Bezos, les entrepôts d'Amazon sont maintenant équipés de robots autonomes qui classent et rangent les produits stockés. Dans une vidéo qu’il publie sur TikTok, un employé montre comment il a été retenu prisonnier.

Ce dernier a mis plus d'un quart d'heure avant de pouvoir sortir de l’entrepôt d'Amazon. Sur sa publication, il explique, avec détachement : «Parfois, ça peut devenir fou. Ces robots aiment bien faire des bêtises». Dans la vidéo on le voit tentant de sortir de l'entrepôt, mais dès qu'il emprunte une allée, l'un des robots de la firme lui barre immédiatement la route.

LE DANGER DE LA ROBOTIQUE

L’employé, connu sur TikTok sous le pseudo de «Robotman77», explique que «les robots m'ont piégé, ça m'a pris 15 minutes pour sortir de là». Depuis sa publication, l’employé comptabilise plus de 961.000 vues et plus de 1.800 commentaires. Reste à savoir si ces robots sont réellement devenus fous ou s'il s'agit d'une mise en scène pour faire le buzz. En tout cas, cette situation, qu'elle soit vraie ou non, rappelle que le remplacement des employés humains par des robots n'est peut-être pas sans danger et nécessite de garder un certain contrôle : les robots peuvent rapidement tomber en panne.

Pourtant, Amazon compte remplacer une grande partie de ses employés par des robots d'ici à 2029.