Guerre en Ukraine : la Poste ukrainienne sort un timbre invitant la Russie à «aller se faire f..»

Un timbre va être édité par la Poste ukrainienne pour but de mettre à l’honneur les garde-côtes ukrainiens postés sur l’île des Serpents dans la mer Noire.

Au début de l’invasion russe, ces garde-côtes ont tenu tête à un navire de guerre de Vladimir Poutine en lui hurlant «Vaisseau russe, vas te faire foutre».

La poste ukrainienne s’est inspirée de l’héroïsme des gardes ukrainiens pour en faire un timbre. Elle a invité les internautes à imaginer une illustration qui collerait le mieux avec leur invective, devenue slogan.

C’est finalement l’idée de Boris Groh qui a remporté le plus de voix. Celle-ci met en scène un garde ukrainien, sur l’île des Serpents, face à un navire vraisemblablement russe, tenant un fusil de la main gauche et faisant un doigt d’honneur de l’autre.

«Il vous sera possible avec ce timbre d’envoyer lettres et cartes postales, même à l’étranger. Et surtout, vous passerez le message que vous connaissez déjà bien : Vaisseau russe, va te faire foutre», a commenté la Poste.