Guerre en Ukraine : Elon Musk propose un «combat d'homme à homme» à Vladimir Poutine

Connu pour ses déclarations coups de poing et frasques à répétition, l’excentrique milliardaire Elon Musk, a proposé ce lundi via un tweet, un «combat d’homme à homme» au président russe Vladimir Poutine. L’enjeu de ce duel particulier : l’Ukraine.

Dans son post rédigé en russe, Elon Musk a ainsi déclaré : «Par la présente, je défie Vladimir Poutine dans un combat d’homme à homme. L’enjeu est l’Ukraine».

S’il ne précise pas la forme du duel qu’il propose au maître du Kremlin, le fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX a cependant insisté dans un second tweet, demandant au compte officiel du Kremlin «Acceptez-vous ce combat ?»

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна

Elon Musk a ensuite précisé qu’il était tout à fait sérieux. Sa provocation en duel a d'ailleurs fait réagir jusqu'à l'ancien vice-président russe, Dmitri Rogozine, qui lui a répondu en citant un passage de «L'histoire du pape et de son ouvrier Balda», du poète russe Alexandre Pouchkine.

«Toi, petit diable, tu es encore jeune, Tu es trop faible pour te mesurer à moi ; Ce ne serait qu'une perte de temps. Tu devras d'abord échapper à mon frère», peut-on lire.

Un message peu élogieux pour le patron de Tesla, auquel ce dernier a aussi répondu avec humour en partageant un même.

I see you are a tough negotiator!





Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022