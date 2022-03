Par erreur, il met du Gasoil dans une McLaren de course

Alors que le pilote automobile François Perrodo s’apprêtait à passer un dimanche sympathique sur les pistes, une erreur d’inattention a donné une toute autre tournure à son week-end.

Au volant de sa McLaren F1 GTR, François Perrodose s'est arrêté pour faire le plein mais manque de chance, il n'a pas choisi le bon carburant. N'ayant pas encore pris conscience de son acte, le pilote a constaté une panne sans en comprendre la source. Après avoir fait appel à un ami mécanicien, il a expliqué le problème, prenant la situation avec humour.

Il a ainsi publié des photos de la voiture de course sur ses réseaux. Au-dessus du réservoir, on peut voir un autocollant sur lequel est inscrit «Francois No Diesel».

«Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment précis (en fait, probablement rien), mais j'étais tellement heureux et excité que j'ai juste attrapé le premier pistolet disponible (qui était d'ailleurs bleu, comme le 97 Ultime !) et j'ai commencé à remplir la voiture. (...) Quoi qu'il en soit, un conseil très important aux propriétaires de McLaren F1 : la voiture est formidable et on pourrait penser que Gordon n'a fait aucun compromis. Sauf qu'il en a fait un, la voiture ne roule pas au diesel...», a-t-il raconté, en légende des clichés.

Une voiture de collection très Appréciée

La McLaren F1 GTR est une voiture de collection très recherchée, reconnaissable par le son de son moteur V12 BMW et dont la valeur tourne autour des 10 millions d’euros. Elle peut aller jusqu’à 20 millions pour les modèles les plus côtés. Construite en 1995, la voiture a été présentée et a participé au 24 heures du Mans. Elle a même remporté la course au classement général en terminant devant les prototypes comme la Courage C34 et Courage Compétition.

C’est pour cette raison que l’erreur de François Perrodo a suscité beaucoup de réactions. Heureusement pour lui, son ami mécanicien semble avoir maîtrisé la situation.