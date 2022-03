«Chien ou Chat» : cette illusion d’optique enflamme les réseaux sociaux

Alors que l’on voit clairement une tête de chien, celle-ci s’est transformée en un dos de chat. Une illusion optique qui a induit en erreur le cerveau de nombreux internautes.

Une nouvelle vidéo, parue sur TikTok et partagée sur Reddit, enflamme la toile. Au tout début de celle-ci, on y voit clairement ce qui pourrait être une tête de chien blanc avec un nez et une bouche noirs se reposant sur le bord d’un toit. Mais lorsque la personne qui filme la vidéo siffle pour attirer l’attention de l’animal, le visage du chien disparaît en un clin d’oeil et se révèle être... le dos d’un chat.

Cette transformation a semé la confusion chez les internautes. «Je me demandais : où est passé le corps de ce chien», a écrit un internaute. «Je ne m’attendais à ce que cela soit un chat» ou encore «ce chat a le meilleur camouflage, je ne serais jamais capable de le trouver», peut-on aussi lire dans les commentaires.

Une image créée par le cerveau

En effet, ce type de fait induit en erreur le cerveau humain, qui se trompe lors de la perception de la forme, de la couleur, des dimensions ou encore des mouvements de certains objets. Il interprète à sa manière les multitudes d'informations perçues par les yeux.

Dans cette illusion d'optique, le dos du chat ressemble vraisemblablement à une tête de chien, posant un réel problème au cerveau qui l’a mal interprété.