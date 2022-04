Présidentielle 2022 : le réalisateur Xavier Beauvois se filme en train de brûler sa carte d'électeur sur Twitter

Après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle 2022, le réalisateur Xavier Beauvois s'est filmé en train de brûler sa carte d'électeur. La scène, filmée, faisait ce lundi 11 avril le tour des réseaux sociaux.

Le jour du premier tour, le réalisateur avait posté une photo de son bulletin pour Jean-Luc Mélenchon, depuis l’isoloir.

Le candidat de La France Insoumise n'est finalement pas parvenu à se hisser au second tour de la présidentielle.

La vidéo de Xavier Beauvois a été diffusée sur Twitter près d'une heure et demie après l'annonce des résultats.

Des internautes interloqués

Ce geste de révolte 2.0 n’est pas passé inaperçu : à 10h30, ce lundi 11 avril, les images avaient été visionnées plus de 163.000 fois. Plusieurs anonymes, mais aussi des personnalités, ont d'ailleurs critiqué le réalisateur, comme l'humoriste Sophia Aram qui a tweeté : «Ce moment d'indécence quand, sans avoir jamais levé le petit doigt, tu as bénéficié de l'État de droit, de la liberté d'expression, du droit de vote et que... tu finis par brûler ta carte d'électeur et mettre en scène ta petite rébellion de salon.»

Ou encore l’écrivain Raphael Enthoveen qui s’est interrogé : «Pourquoi est-ce toujours fièrement que les gens font une connerie ?»

Certains internautes ont également ironisé sur le geste du réalisateur en rappelant qu’il était toujours possible de voter sans sa carte d’électeur à condition d’avoir un document d’identité.