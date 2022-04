Art : il trouve plusieurs peintures dans des poubelles qui valent des millions d'euros

Dans la région du Connecticut (États-Unis), un mécanicien a récupéré de nombreuses œuvres d’art, qu’il avait découvert dans des poubelles.

Tout est parti de la découverte de Jared Whipple en 2017. Le mécanicien américain a découvert de nombreux tableaux et dessins dans la benne d’une grange. Séduit par ces œuvres d’arts très colorées qui représentaient des pièces de voitures, il a souhaité en savoir plus sur la provenance de ces peintures et a commencé à entreprendre des recherches.

Après quatre années d’investigation, Jared Whipple est persuadé d’avoir retracé l’origine de ces œuvres qu’il a attribué à Francis Hines, également connu sous le pseudo «The New-York Wrapper». L’artiste décédé en 2016 avait été rendu célèbre grâce à plusieurs monuments emblématiques de la ville, qu’il avait enveloppé dans plusieurs matières, dont du tissu blanc en polyester.

La famille de Francis Hines autorise le mécanicien à vendre ses oeuvres

Autre découverte exceptionnelle : la grange dans laquelle le mécanicien avait découvert les tableaux était l’un des ateliers de Francis Hines. Face à une telle coïncidence, Jared Whipple a contacté la famille de l’artiste peintre, qui l’a autorisé à garder ou à vendre ces œuvres, qui sont estimées à plusieurs millions de dollars.

Ces tableaux découvert dans une poubelle valent respectivement près de 22.000 dollars, tandis que les dessins ont été estimés à environ 4.500 dollars pièce. Les œuvres d’art retrouvées seront exposées à la galerie Hollis Taggart de Southport (Connecticut), ainsi qu’à Chelsea, du 5 mai au 11 juin 2022.