Pleine Lune en Balance : tout savoir sur ce phénomène qui a lieu ce samedi

La pleine Lune d’avril aura lieu dans la nuit du samedi 16 avril 2022 et porte le nom de «Lune rose» car elle a symbolise le renouveau et le printemps.

Sa particularité, être placée sous le signe de la Balance, un signe d’air, symbole de l’harmonie et de la légèreté en astrologie. En effet, la Balance est le signe de l’équilibre, en d’autres termes, ce signe est idéal pour nous aider à concrétiser des projets et prendre du temps pour soi.

Impacts positifs

Chaque événement lié à la Lune a une influence sur les signes astrologiques. La pleine Lune en Balance sera très bénéfique pour les signes d’air, comme le Verseau et le Gémeaux. Les signes de feu, comme le signe du Lion, devraient également profiter ses énergies.

Concernant les signes d’eau, Poissons, Cancer et Scorpion, ceux-ci auront plus de mal à se sentir bien pendant cette pleine Lune. Petit conseil pour y faire face : ne pas se précipiter, prendre le temps de réfléchir avant d’agir et ne pas succomber à la susceptibilité. Quant aux signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, ils ne devraient pas être dérangés par le phénomène astral.

Des effets indésirables ?

Avec la pleine Lune, il est possible que certaines personnes ressentent du stress et de l’anxiété mais aussi des troubles du sommeil. On dira de celui qui réagit le plus fortement à cette influence qu'il est «mal luné».

Il est toutefois à noter qu’à ce jour, aucune étude scientifique n'a réussi à prouver un rapport entre la Lune et l'agressivité.