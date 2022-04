Vidéo : elle s’évanouit, tombe sous un train et survit miraculeusement

Une jeune femme a été victime d’un malaise le 29 mars dernier sur le quai de la station de métro Independencia à Buenos Aires, en Argentine. Elle s’est évanouie et est tombée la tête la première sur les rails au moment du passage d’un train, mais s’en est miraculeusement sortie.

Les images d’une caméra de vidéosurveillance ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sont devenues virales. On y voit la jeune femme attendre l’arrêt du train sur le quai, avant d’être prise d’un malaise et de vertige et de tituber. Elle a alors trébuché et s’est cogné la tête sur la paroi du train, avant de tomber la tête la première sur les rails dans l’espace entre le train et le quai, sous les regards médusés des passants.

Tensión y milagro en Buenos Aires Una mujer se descompensó y cayó a las vías del tren en la estación Independencia del Belgrano Sur. Fue rescatada por personal de Trenes Argentinos y luego de varios días de internación, finalmente fue dada de alta, sana y salva. pic.twitter.com/hKGtGMxcX2 — Conclusión (@ConclusionRos) April 18, 2022

Après quelques secondes de choc, un premier homme s'est allongé à terre pour tenter de hisser la victime sur le quai, et les services ferroviaires et de secours sont rapidement intervenus. Selon les informations du quotidien argentin La Nacion, la jeune femme de 24 ans a immédiatement été transportée à l’hôpital Alberto Balestrini. Le quotidien explique qu’elle a pu sortir après quelques jours de convalescence, malgré ses blessures.

«Je ne me souviens de rien à propos de l'accident. Je me souviens seulement du moment où j'étais allongée sur le sol, avec des gens autour de moi, et du moment où j'ai été admise à l'hôpital, a-t-elle raconté au quotidien argentin. J'ai eu une fracture des côtes qui a perforé mon foie et j'ai été assez mal en point avec ça, ça m'a pris quelques jours et c'est la chose la plus dangereuse à laquelle j'ai dû faire face. Ensuite, j'ai subi une commotion sur le côté de la tête, au-dessus de l'oreille, et à cause de cela je n'entends pas bien, en plus d'une fracture du crâne entre le nez et le sourcil», a-t-elle précisé.

Si elle s’estime chanceuse d’avoir survécu à un tel accident, la jeune femme doit cependant subir des traitements importants pour son audition et encore passer de nombreux examens neurologiques.