Disparu pendant 4 ans, un mouton est retrouvé avec une toison de près de 19kg

Cédant aux envies d'indépendance qui l'animaient, le mouton Shrekapo avait quitté sa ferme de Lake Tekapo (Nouvelle-Zélande), il y a près de quatre ans. Retrouvé par hasard le 14 avril dernier, l'animal était sain et sauf mais avait grand besoin d'être tondu.

En effet, le mouton, resté à l'état sauvage pendant plusieurs années, était couvert d'une épaisse couche de laine pesant 18,6 kg, selon le Washington Post. Soit près de la moitié du poids de l'ovin. Son propriétaire, Gavin Loxton, explique que la toison de l'animal était telle qu'il en était partiellement aveuglé.

Sheep shorn of 18kg fleece after four years on the lamb — Elusive New Zealand merino sheep named Shrekapo was caught after 4 years in the wilderness and relieved of half his bodyweight in woolhttps://t.co/kKoOjXpLpW pic.twitter.com/OY8QSZSID2

— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) April 19, 2022