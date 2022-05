Inde : des parents réclament 615.000 euros à leur fils car il n’a pas d’enfant

Dans la ville d’Haridwar, en Inde, un couple a décidé de poursuivre en justice son fils pour ne pas lui avoir permis de devenir grands-parents, et lui réclame 615.000 euros.

C’est un procès inhabituel qui s’est déroulé en Inde, puisque Sanjeev et Sadhana Prasad, âgés respectivement de 61 et 57 ans, ont poursuivi leur fils unique, Shrey Sagar, pour «harcèlement moral», comme l’a rapporté BBC News. La raison : il n'a pas eu d'enfant et ne leur a pas permis de devenir grands-parents.

M. Prasad a expliqué avoir dépensé toutes ses économies pour son fils, en l’envoyant étudier aux Etats-Unis en 2006, dans le cadre d’une formation dans l’aviation. Une formation pour laquelle il a dû débourser 65.000 dollars, soit près de 62.000 euros.

Le jeune homme est ensuite revenu vivre en Inde en 2007, cependant, il n’avait pas réussi à garder l’emploi qu’il venait de trouver. Ses parents ont alors dû une nouvelle fois subvenir à ses besoins. Un soutien financier qui a duré deux ans, selon le Times of India.

Shrey Sagar, a toutefois fini par trouver un poste en tant que pilote. Et avec, une fois encore, l’intervention de ses parents, il a également rencontré Shubhangi Sinha, qu’il a épousée en 2016. Sanjeev et Sadhana ont précisé avoir arrangé le mariage de leur fils, dans l’espoir «d’avoir un petit-enfant avec qui jouer durant leur retraite».

«cruauté mentale»

Cependant leur plan a échoué, puisque leur fils et son épouse n’ont pas encore eu d’enfant. Une véritable déception pour ces premiers qui se sont également plaints d’avoir dépensé une fortune pour financer le mariage de leur fils. Ils ont notamment payé la réception qui avait eu lieu dans un hôtel cinq étoiles, et la lune de miel à l’étranger, sans oublier l’achat d’une voiture de luxe d’une valeur de 76.000 euros.

«Mon fils est marié depuis six ans, mais sa femme et lui ne prévoient toujours pas d’avoir un enfant», s’est lamenté M. Prasad avant d’ajouter que si lui et son épouse «avaient au moins un petit-enfant avec qui passer du temps, leur douleur deviendra supportable».

L’avocat des retraités a confié que Sanjeev et Sadhana ont demandé une compensation de 615.000 euros en raison de la «cruauté mentale» qu’ils estiment avoir subi. «C’est le rêve de tous les parents de devenir grands-parents», a-t-il justifié.

Alors que la requête doit passer au tribunal ce 17 mai, Shrey et Shubhangi ont préféré ne faire aucun commentaire.