États-Unis : un homme a mangé près de deux Big Mac par jour pendant 50 ans

Donald Gorske, un Américain de 68 ans, est le détenteur du record du plus grand mangeur de Big Mac, qu'il détient depuis 1999. Aujourd'hui, il estime en avoir englouti plus de 32.000, depuis 1972, soit près de deux par jour.

Sur ces cinquante dernières années, Donald Gorske, un adorateur du sandwich de l'enseigne McDonald's , aurait mangé deux Big Mac par jour, presque tous les jours. Chaque année, la chaîne de restauration rapide vend plus de 900 millions de Big Mac dans le monde, soit 29 par seconde. Parmi eux, plusieurs centaines sont engloutis par cet Américain de 68 ans.

Dans une vidéo publiée par le Guiness World Records, l'organisme qui répertorie l'ensemble des records du monde, même les plus insolites, il explique que le coup de foudre avec le plus vendu des sandwichs s'est produite en 1972.

«J'ai eu ma première voiture, j'ai conduit vers McDonald's, j'ai commandé mes trois premiers Big Mac et je les ai mangés dans ma voiture. C'est là que je me suis dit que j'allais sûrement manger ça pour le reste de ma vie».

Today's the day for Don Gorske!





He has eaten a Big Mac from @McDonalds EVERY DAY for the last 50 YEARS!





Here's his story pic.twitter.com/L93K32RI6v

