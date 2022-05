États-Unis : la sécheresse révèle les squelettes des victimes de la mafia dans le lac Mead près de Las Vegas

La sécheresse qui sévit actuellement aux États-Unis entraîne des conséquences inattendues en plus de la catastrophe climatique. Le niveau du lac Mead à côté de Las Vegas baissant drastiquement, des squelettes de victimes de la mafia réapparaissent sur les berges abandonnées par l'eau.

Ses dernières semaines, la sécheresse qui frappe les États-Unis a continué d'abaisser le niveau de l'eau du lac Mead dans le Nevada, faisant émerger plusieurs squelettes. Enfouies dans la vase au fond du lac artificiel pendant des décennies, ces dépouilles présentent les caractéristiques des crimes perpétrés par la pègre.

La première découverte a été faite par un promeneur qui a aperçu un fût en bordure du lac. Sous le métal rongé par l'eau, il a trouvé à l'intérieur un squelette humain recroquevillé au crâne transperçé par une balle de pistolet. L'individu, sans papiers d'identité, n'a pu être identifié, mais les restes de ses vêtements et chaussures proviennent d'une enseigne, active seulement dans les années 1970 et 1980.

Le mode opératoire de l'éxécution à l'immersion dans un tonneau est caractéristique de la mafia. Le lac Mead est situé à seulement une cinquantaine de kilomètres de Las Vegas, ville en grande partie construite et développée après la Seconde Guerre mondiale sous influence mafieuse.

Ever since dead bodies started turning up this month in Lake Mead — the first in a barrel, the next half-buried in sand, both exposed by plunging water levels — a macabre fascination and amateur sleuthing have flourished in Las Vegas.https://t.co/tZ0qwhvOUQ

— The New York Times (@nytimes) May 20, 2022