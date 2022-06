Uber : voici les objets les plus souvent oubliés dans les VTC

Uber a dévoilé ce vendredi 3 juin son sixième classement annuel des objets les plus oubliés au sein de leurs véhicules, répertoriant également les plus insolites et les villes françaises les plus touchées par ces pertes.

Mallette de faux billets, kit pour soirée coquine, dossier de mariage, chaise de camping, table de mixage… De nombreux objets insolites sont oubliés régulièrement par les clients des VTC Uber. L’an dernier, les utilisateurs ont notamment laissé dans les voitures un bocal à cornichons, une roue de secours ou encore une cravache, selon le classement dévoilé ce vendredi 3 juin par la marque américaine.

Parmi les objets les plus oubliés, on retrouve des classiques sur le podium, avec en tête le téléphone, suivi du portefeuille et des clés. Viennent ensuite les sacs, les vêtements, les lunettes, les écouteurs et les cartes d’identité.

Ce classement annuel établit également le moment où ces oublis sont le plus recensés : cela arrive majoritairement le week-end, à commencer par le samedi, puis le dimanche et le vendredi, entre 9h et 11h du matin. Du côté des dates totalisant le plus de pertes, le 4 décembre 2021, le 1er janvier 2022 et le 26 mars 2022 ont été les journées les plus marquantes dans ce domaine.

Les 15 villes avec le plus d’oublis recensées

Les habitants de Nantes sont visiblement les utilisateurs d'Uber les plus tête en l'air, suivi par ceux de Bordeaux et Nancy. Rouen, Rennes, Toulouse, Lyon, Avignon, Nice et Lille occupent respectivement la suite du Top 10. La capitale française, Paris, occupe le 14e rang du classement.

Que faire en cas de perte d’un objet ?

Si ces oublis peuvent parfois prêter à sourire, de nombreux objets sont indispensables à leurs propriétaires. En cas de perte de l’un de vos effets personnels, il est donc important de contacter votre chauffeur en utilisant l’application Uber et en cliquant sur les trois traits visibles en haut à gauche. Une fois la manipulation effectuée, il faut sélectionner votre course et cliquer sur «J’ai perdu quelque chose» puis sur «Contacter mon chauffeur à propos d’un objet oublié». Il faut enfin renseigner un numéro de téléphone afin d’être immédiatement contacté par le système et d’être mis en relation avec votre chauffeur de manière anonyme.

Si le chauffeur est joignable et vous confirme qu’il a votre objet en sa possession, il faut se coordonner avec ce dernier sur un lieu et une heure qui conviennent aux deux parties afin de le récupérer. Si le chauffeur n’est pas disponible, il faut laisser un message vocal détaillé décrivant l’objet perdu et donner toutes les informations pratiques afin de récupérer l’item égaré.

En cas de problème, il est possible de contacter le support Uber via ce lien. En cas d’impossibilité de se connecter à votre espace, un autre processus est disponible ici.