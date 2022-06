Mister Happy Face remporte le titre du chien le plus laid du monde 2022

Un chinois à crête dénommé Mister Happy Face a été couronné récemment du titre de chien le plus laid du monde 2022, par un concours qui promeut l'adoption des animaux, en Californie (Etats-Unis).

Mister Happy Face, un chien âgé de 17 ans à la langue qui pend en permanence, a remporté le 24 juin le titre du chien le plus laid du monde 2022, en battant huit autres concurrents.

Depuis près de 50 ans, la compétition «World's Ugliest Dog» organisée à Petaluma, en Californie, désigne son lauréat à quatre pattes le plus affreux.

Mister Happy Face et sa maîtresse, Jeneda Benally, ont gagné 1.500 dollars et un voyage à New York afin de participer à l'émission «Today» sur NBC.

© D. Ross CAMERON/AP

Musicienne de 41 ans vivant en Arizona, Jeneda Benally a adopté Mister Happy Face l'année dernière durant la pandémie de Covid-19. Au refuge, le chien qu'elle avait repéré ayant déjà été adopté, elle a demandé s'il y avait un autre animal ressemblant disponible. C'était le cas, mais il s'agissait d'un chien très âgé ayant des problèmes de santé.

«Le personnel du refuge a essayé de me préparer à ce que j'allais voir. J'ai vu une créature qui était en effet âgée, avait besoin d'une seconde chance et méritait d'être aimée», a-t-elle déclaré aux organisateurs du concours.

Les vétérinaires l'ont prévenue qu'en raison d'une mauvaise santé, le chien ne pourrait vivre que quelques semaines.

«L'amour, la gentillesse et les baisers de maman l'ont aidé à surmonter ses problèmes», a-t-elle ajouté.

L'objectif de ce concours n'est pas de se moquer des chiens «laids» ou sans pedigree mais de faire valoir que tous les animaux de compagnie sont spéciaux et uniques et que ce sont tous des compagnons affectueux, peu importe leur apparence esthétique ou physique.