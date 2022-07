Euromillions : découvrez vos numéros porte-bonheur en fonction de votre signe astrologique

Vous rêvez de remporter le jackpot mais vous ne savez pas quels numéros jouer ? Date d’anniversaire, de rencontre…Nous avons tous des chiffres porte-bonheur. Selon l’astrologie, chaque signe correspond en effet à plusieurs numéros, qui sont censés porter chance.

Ce mardi 12 juillet, la FDJ et l’ensemble de la communauté Euromillions proposent, pour la deuxième fois de l’histoire du jeu, un jackpot de 230 millions d’euros.

Il avait déjà été mis en jeu vendredi 8 juillet mais aucun chanceux n'avait rafflé la mise.

Bélier (21 mars - 19 avril)

Comme l’explique l’astrologue Claude Alexis, «les Béliers sont chanceux par nature, dans les domaines du travail, du sport, ou dans leurs activités de loisirs». Grâce à leur caractère et à leur détermination, ces natifs «sont prédestinés à bien gagner leur vie». Et «la chance qui les accompagne est due à leur forte personnalité, à leur témérité, plutôt qu’au destin».

Numéros porte-bonheur : 5, 8, 16, 24, 27, 37, 38, 43, 50, 51.

Taureau (20 avril - 20 mai)

Les personnes nées sous le signe du Taureau, «n’ont pas spécialement de chance en amour», analyse le spécialiste. Elles rencontrent généralement «beaucoup d’obstacles avant d’arriver à leurs fins». Ainsi, ces natifs «se sentent moins chanceux que les autres, mais le fait qu’ils ne baissent pas les bras face aux difficultés, fait qu’ils s’en sortent plutôt bien».

Numéros porte-bonheur: 4, 5, 8, 10, 11, 22, 23, 34, 37, 45, 46.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Le signe des Gémeaux n’est pas le plus chanceux du Zodiaque. Toutefois, les personnes nées entre le 21 mai et le 20 juin «restent fortes, curieuses, passionnées et motivées pour apprendre et découvrir dans tous les domaines». «Leur créativité et leur joie de vivre les portent vers des horizons heureux, et leur ténacité compense ce manque de chance».

Numéros porte-bonheur : 6, 9, 11, 19, 25, 34, 35, 47, 60.

Cancer (21 juin - 22 juillet)

Le Cancer est dans «le top 3 des signes les plus chanceux». La vie joue parfois des tours à ces natifs «mais leur instinct leur permet de toujours prendre la bonne direction afin de suivre leur voie comme ils le souhaitent». Sensible et à l’écoute, le Cancer a une «bonne étoile qui le protège et s’il provoque la chance, elle lui sourira.»

Numéros porte-bonheur : 3, 4, 7, 8, 10, 21, 28, 29, 31, 47, 48, 50.

Lion (23 juillet - 23 août)

Les personnes nées entre le 23 juillet et le 23 août possèdent généralement «un caractère fort et imposant». Sages et déterminés, ces natifs «n’ont pas vraiment besoin de chance pour réussir dans leur vie. Ils sont en réalité maîtres de la situation et de leur destin qu’ils sculptent comme ils le veulent».

Numéros porte-bonheur : 1, 2, 3, 4, 17, 18, 37, 44.

Vierge (24 août - 22 septembre)

La chance n’est pratiquement jamais du côté des personnes nées sous le signe de la Vierge, mais elles n’en n’ont «pas besoin pour avancer dans la vie», affirme Claude Alexis. Elles sont «fortes et tenaces» et parviennent toujours «à dépasser les obstacles». Ce signe, ajoute-t-il, «est un vrai modèle pour les autres».

Numéros porte-bonheur : 4, 9, 16, 17, 22, 26, 38, 41.

Balance (23 septembre- 22 octobre)

Le signe de la Balance fait partie des signes du Zodiaque les plus chanceux, «surtout en amour». Ces personnes sont des «optimistes éternels qui obtiennent toujours ce qu’elles veulent dans la vie et voient le bon côté des choses», décrypte l’expert. La chance «se manifeste à chacun de leurs pas, pour les accompagner sur le chemin de la réussite».

Numéros porte-bonheur : 6, 7, 9, 26, 30, 35, 38, 43, 53.

Scorpion (23 octobre - 21 novembre)

Les Scorpions sont des personnes «assez chanceuses, et particulièrement dans les finances», mais elles ont «souvent tendance à voir le mauvais côté des choses». Généralement, ces natifs doivent faire «un peu plus d’efforts que les autres pour avoir ce qu’ils veulent». Mais «rares sont les signes qui arrivent à diriger leur vie aussi facilement et aisément».

Numéros porte-bonheur : 3, 4, 10, 13, 15, 17, 19, 41, 49.

Sagittaire (22 novembre - 21 décembre)

Le Sagittaire est un signe réputé pour avoir de la chance, «et surtout dans les jeux de hasard». Selon Claude Alexis, il serait même le plus chanceux du Zodiaque. Ces natifs «mènent généralement une vie facile» et réussissent à dépasser les obstacles «grâce à leur bonne étoile et à leur optimisme contagieux».

Numéros porte-bonheur : 1, 5, 6, 8, 10, 22, 29, 30, 33, 37, 43, 44.

Capricorne (22 décembre - 20 janvier)

Le Capricorne est «un leader, un vrai guerrier qui ne baisse pas les bras». Les personnes nées sous ce signe ont «de la chance dans leur carrière professionnelle». Elles «n’hésitent pas à aider les autres si on les sollicite», et, si elles sont «mentalement et émotionnellement investis dans ce qu’ils font, elles réussiront».

Numéros porte-bonheur : 7, 10, 17, 18, 21, 24, 36, 49, 59.

Verseau (20 janvier - 19 février)

Le Verseau n’est pas très chanceux. Pour autant, note l’astrologue, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, les individus appartenant à ce signe «restent de vrais combattants qui arrivent toujours à garder les pieds sur terre et s’en sortent très bien malgré tout».

Numéros porte-bonheur : 6, 7, 10, 13, 16, 27, 34, 35, 47.

Poissons (20 février - 20 mars)

Enfin, les Poissons ont tendance «à manquer d’organisation et à hésiter, ce qui les empêche de saisir la chance lorsqu’elle se présente à eux». Ils n’y accordent pas vraiment d’importance, «et passent parfois à côté de belles opportunités». Pour autant, «leur sensibilité et leur empathie sont une force qui peut provoquer des miracles».

Numéros porte-bonheur : 3, 8, 17, 19, 24, 33, 35, 38, 44, 46.