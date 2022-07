Canicule : que sont les «Fata Morgana» causés par la chaleur dans le Calvados ?

En cette période de forte canicule qui frappe la France, de rares et étranges phénomènes ont été observés au large du Calvados. Il s’agit de mirages provoqués par la chaleur, qui sont appelés «Fata Morgana» et qui représentent d’impressionnantes formes qui se dessinent sur l’eau.

Les touristes n’en croyaient pas leurs yeux. Ce dimanche 17 juillet, le mercure dépassait les 32 °C à Houlgate dans le Calvados. Si les températures rarement si élevées dans cette région à cette période de l’année ont attiré les touristes vers les plages, ces derniers ont eu la surprise de découvrir un phénomène rare qui a fait son apparition dans l’après-midi : des grands mirages appelés «Fata Morgana».

Bluffant !



Triple illusion d’optique au large de Luc/Mer 17/7/22 #Normandie



Ce ne sont pas de navires à l’horizon mais une FATA MORGANA, une succession de mirages résultant d’un mille feuilles de courants d’air chaud et froid pic.twitter.com/9VCrB6uf63 — Raphaël Fresnais (@RFresnais) July 18, 2022

«On a passé notre après-midi à expliquer aux gens sur la plage de quoi il s’agissait» rapporte un sauveteur du poste de secours d’Houlgate dans le journal Ouest France.

En effet, aux alentours de 14h on pouvait apercevoir à l’horizon ce qui ressemblait à un immense pont au dessus de l’eau. De quoi surprendre de nombreux vacanciers.

Superposition de couches d'air

Ces phénomènes optiques, créés avec les différentes couches de chaleur qui dévient la lumière et qui grossissent les reflets, sont rares et n’ont été observés qu’à peu de reprises sur la façade atlantique.

«Ils apparaissent par temps clair et chaud et résultent d’une superposition de couches d’air chaud et d’air froid entrainant une succession de mirages supérieurs et de mirages inférieurs», détaille Ouest France.

Le nom de Fata Morgana est quant à lui tiré de la fée Morgane, une figure fantastique du Moyen-Âge qui avait été désignée comme étant à l’origine de ces phénomènes.