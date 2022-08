Le footballeur Mohamed Buya Turay rate son mariage et envoie son frère à sa place

Le footballeur Mohamed Buya Turay a été retenu par son nouveau club de Malmö alors qu'il avait prévu de se marier. Résultat, il a envoyé son frère se présenter à sa place à la cérémonie.

Son mariage aura été original. A 27 ans, le footballeur Mohamed Buya Turay a quitté officiellement son club du Henan Songshan Longmen, en Chine, le 22 juillet 2022, afin de s'engager avec le club de Malmö, situé en Suède, comme le rapportent nos confrères de L'Équipe. Et sa nouvelle équipe souhaitait avoir sa nouvelle recrue le plus rapidement possible.

Le problème pour le joueur originaire de Sierra Leone ? La date de son mariage qui était prévue pour le 21 juillet dans son pays. Ne pouvant se rendre aux deux endroits simultanément, Mohamed Buya Turay a alors demandé à son frère de prendre sa place lors de son mariage avec sa fiancée Suad Baydoun. Une telle union serait jugée nulle en France, car la présence des deux époux est requise lors de la cérémonie.

«Nous nous sommes mariés le 21 juillet en Sierra Leone. Mais je n'étais pas là parce que Malmö m'a demandé de venir ici plus tôt. [...] Mon frère à dû me représenter au mariage lui-même. Mais je vais essayer d'emmener ma femme en Suède et à Malmö maintenant, pour qu'elle soit proche de moi. Elle vivra ici avec moi», a alors expliqué Mohamed Buya Turay à l'Aftonbladet, quotidien suédois.

I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT Suad Baydoun





I can’t wait to enjoy life with you together soboti . pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay (@turay_buya) July 31, 2022