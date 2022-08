Voici le signe astrologique qui serait le plus susceptible

On connaît tous, ou presque, une personne avec qui on se sent obligé de peser constamment ses mots, car on sait à quel point la moindre petite remarque indélicate risque de la froisser. Et il y a de fortes chances que celle-ci soit née sous le signe du zodiaque du Cancer. Ces natifs ont en effet tendance à être particulièrement susceptibles.

Et ce, que ce soit avec leur famille, leurs amis ou leurs collègues de travail. D’une part parce que c’est un signe d’Eau, et d’autre part car il est gouverné par la Lune, explique l’astrologue Nathalie Marcot, rappelant que pour faire une analyse approfondie, il faut également prendre en compte l’ascendant, et la Lune.

«L’eau est l’élément de la sensibilité et de la réceptivité», souligne-t-elle, ajoutant que les signes associés à cet élément se distinguent également par leur intuition. «Le Cancer va ainsi percevoir beaucoup de choses, même quand elles ne sont pas dites. Il a un côté très intuitif». De son côté, la Lune régit nos émotions et incarne la mémoire.

Peu importe de quelle manière le reproche est formulé, «le Cancer, qui est plutôt rancunier, ne va pas l’oublier». Il va tout prendre très à cœur, «garder la remarque en question dans un coin de sa tête et la ressasser durant plusieurs jours», poursuit la spécialiste, également experte en Connexion Intérieure et Relations de Couple.

Autre signe reconnu pour sa susceptibilité : le Scorpion, également un signe d’Eau. Mais contrairement au Cancer, qui aura tendance «à se renfermer dans sa coquille», les personnes nées sous ce signe vont «entretenir le sentiment de haine» et «chercher à se venger». S’il a été blessé, ajoute Nathalie Marcot, «le Scorpion peut être très piquant».