À New York, le comportement des écureuils de Central Park inquiète en raison des fortes chaleurs

En raison des fortes chaleurs ressenties à New York, le comportement des écureuils, qui occupent principalement Central Park, suscite la curiosité et l’inquiétude des promeneurs.

Une position étrange. Tout comme en France, New York traverse de fortes chaleurs, avec des températures atteignant plus de 35 degrés. Si les humains ressentent évidemment les effets du réchauffement climatique, il ne faut pas oublier que les animaux sont également touchés. Ce qui est notamment le cas des écureuils, dont le changement de comportement a pu inquiéter certains citadins.

Toutefois, le service des parcs de New York a tenu à rassurer les passants, comme l’a rapporté le Guardian, indiquant de ne pas s’inquiéter de la santé des écureuils qui étendent leur ventre sur le sol avec les jambes tendues à l’arrière. «Lors des journées chaudes, les écureuils se rafraîchissent en s’étirant sur des surfaces fraîches pour réduire leur chaleur corporelle», a ainsi expliqué le département à travers Twitter.

If you see a squirrel lying down like this, don't worry; it's just fine. On hot days, squirrels keep cool by splooting (stretching out) on cool surfaces to reduce body heat. It is sometimes referred to as heat dumping. pic.twitter.com/pD1T3lPbBH

— NYC Parks (@NYCParks) August 9, 2022