Voici le signe astrologique qui serait le plus généreux

Il y a des personnes qui n’hésiteront jamais à donner de leur temps ou de l’argent pour aider ceux dans le besoin ou tout simplement faire plaisir à leur entourage, tant ils ont bon coeur. Et il est probable que celles-ci soient nées sous le signe du Lion.

Signe de Feu, le Lion aime en effet «faire plaisir, c’est un signe qui se montre généreux avec les personnes qu’il aime, que ce soit ses amis, ou sa famille», confirme l’astrocoach Nathalie Marcot.

Gouverné par le Soleil, il a besoin de briller, et «a une haute estime de lui». Et le fait d’aider financièrement autrui lui «donne de l’importance et le valorise», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

suivi par le sagittaire et les poissons

Toutefois, il n’est pas le seul. Il est suivi de près par le Sagittaire. Les personnes nées sous ce signe ont tendance à «donner spontanément sans rien attendre en retour».

Et pour cause, le Sagittaire est dirigé par Jupiter, planète qui symbolise «l’abondance et le positif». En astrologie, elle est d’ailleurs surnommée le «grand bénéfique».

Selon l’experte, qui tient une chaîne Youtube, la troisième marche du podium est occupée par les Poissons. Mais contrairement au Lion et au Sagittaire, sa générosité se manifeste particulièrement à travers «le don de soi».

Gouverné par Jupiter et Neptune, ce signe d’Eau «fait passer les autres avant lui». Il se rend ainsi toujours disponible quand il s’agit «de soutenir moralement son entourage» ou rendre des services, souligne Nathalie Marcot.

Cette dernière rappelle néanmoins que pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l'ascendant, la Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.