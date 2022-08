Insolite : il parcourt 60 km sur le Missouri à bord d’un potiron géant

Duane Hansen a réalisé son rêve et décroché un nouveau record du monde par la même occasion. A bord de Berta, son potiron de 384 kg, cultivé dans son jardin, il a ramé 60 kilomètres sur la rivière Missouri.

Berta, c’est le nom que Duane Hansen a donné à son potiron de 384 kg cultivé avec acharnement dans son jardin durant plusieurs années. Un légume avec lequel il a pu réaliser un drôle de rêve. Une fois le potiron récolté, cet Américain l’a en effet creusé pour pouvoir y tenir à genoux et s’est muni d’une pagaie et d’un gilet de sauvetage afin d’entamer une grande épopée.

This Nebraska resident set a record for paddling in a giant hollowed-out pumpkin, going down the Missouri river for 38 miles pic.twitter.com/TKb3s9zb67 — Reuters (@Reuters) August 29, 2022

11 heures de navigation

Jeudi 25 août, l’étrange embarcation a été mise à l’eau sur la rivière Missouri, dans la ville de Bellevue, au Nebraska. Le premier coup de pagaie a été donné à 7h30 et Duane Hansen a dû affronter le froid et la pluie sur une partie du trajet.

Sans jamais chavirer, le navigateur a parcouru les 61 kilomètres le séparant de Nebraska City en onze heures, établissant un nouveau record. Arrivé à 18h30 à destination, il a pu célébrer son record et son 60e anniversaire en même temps.

Très heureux, Duane Hansen a confié ses sensations à l’agence de presse Reuters : «J’ai parcouru 61 km en descendant la rivière sans me lever dans ce potiron, et mes genoux me font encore mal». Une expérience inoubliable mais trop douloureuse pour être réitérée. «Je ne referai probablement jamais ça. Et si quelqu’un bat ce record, je crois que je me prosternerai devant lui parce qu’il serait très fort !», a conclu le nouveau recordman.