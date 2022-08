Occitanie : une voiture arrêtée avec un incroyable chargement sur le toit

La gendarmerie de l'Hérault a publié ce dimanche 28 août sur sa page Facebook un cliché choc montrant une voiture avec, sur son toit, un énorme excédent de poids.

Une image incroyable digne. La gendarmerie de l’Hérault a publié ce dimanche soir sur sa page Facebook une photo montrant une voiture interceptée ces derniers jours sur l’autoroute A9, en Occitanie, avec un énorme excédent de poids.

Sur le cliché, plusieurs types d’objets volumineux, comme des pneus, des échelles ou encore des vélos, sont entassés sur le toit du véhicule et seulement retenus par un filet et des tendeurs. Après avoir arrêté et verbalisé le conducteur, les forces de l’ordre ont mis la camionnette, et son important chargement, sur une dépanneuse.

Afin de sensibiliser les automobilistes, les gendarmes de l’Hérault en ont profité pour effectuer un rappel des différentes sanctions mises en place en cas de surcharge excessive d’un véhicule. Pour une surcharge de moins de 5%, une amende de 135 euros est prévue par la loi. Si cette dernière est comprise entre 5 et 20%, l’amende reste la même mais elle est accompagnée d’une immobilisation du véhicule et d’une confiscation de la carte grise jusqu’à ce que le poids du véhicule soit conforme. Au-delà de 20%, l’amende grimpe à 1.500 euros et une confiscation de la carte grise est prévue, ainsi qu’une convocation au tribunal.

Pour avoir plus d’informations sur la règlementation liée à la surcharge des véhicules en France, la gendarmerie de l’Hérault a publié sur Facebook un lien permettant de tout comprendre au poids total autorisé en charge (PTAC).