Victime d'un bug Parcoursup, une école recherche des étudiants

Victime d'un bug sur la plate-forme Parcoursup, l'Ecole supérieure des métiers du commerce et de la vente (IMEA) peine à remplir ses classes.

L'Ecole supérieure des métiers du commerce et de la vente (IMEA) est prête pour la rentrée. Campus, professeurs, salles de classe : tout est là, sauf... les étudiants.

Habituellement très demandée, l'école n'enregistre cette année que trois inscrits pour 20 places sur l'un de ses campus, rapporte L'Est républicain. La faute à un bug de Parcoursup, la plateforme censée orienter les lycéens vers les formations postbac.

«Nous étions tout simplement invisibles au registre apprentissage de la plateforme», raconte à L'Est républicain Françoise Sanchez, directrice des quatre campus (Besançon, Pontarlier, Vesoul et Montbéliard) d'IMEA. «Au moment de finaliser les vœux, le 8 avril, nous n'apparaissions pas sur Parcoursup. Que devaient penser les étudiants et parents ? Que nous avions mis la clé sous la porte ? Que nous n'étions pas une école sérieuse ?»

Des inscriptions en alternance peuvent encore être prises jusqu'à décembre, assure Françoise Sanchez.

Depuis son lancement en 2018, Parcoursup reçoit de nombreuses critiques. Les syndicats dénoncent l'opacité du fonctionnement de la plateforme et les modalités de sélection très floues pour certaines écoles.

Ce 31 août, le président du Centre Val-de-Loire François Bonneau a plaidé pour une révision du système, pour mieux s'adapter au parcours de chaque candidat. La plateforme doit selon lui améliorer l'accès à l'emploi dans les régions.