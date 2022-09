Pologne : le squelette d'une femme «vampire» avec une faucille sur le cou découvert

Des chercheurs ont récemment découvert les restes d’une femme «vampire» dans un cimetière de Pièn (Pologne). La dépouille est notamment cadenassée au niveau du pied, alors qu'une faucille est plantée à hauteur de la gorge.

C’est une découverte pour le moins surprenante qu’ont réalisée les chercheurs de la Copernicus University de Torun, en Pologne. Ces derniers ont ainsi mis au jour le squelette d’une femme «vampire», cadenassé au niveau du pied gauche et coincé par une faucille au niveau de la gorge. Selon l’équipe de chercheurs, il s’agirait d’une femme d’un milieu aisé ayant vécu au 17e siècle.

D’autres corps ont également été découverts, avec une mise en scène similaire, dans le même cimetière de Pièn, dans le sud de la Pologne. Il s’agirait de deux femmes : l’une serait âgée d’une trentaine d’années, contre une estimation variant entre 14 et 19 ans pour la seconde.

D’après le professeur Dariusz Polinski, qui menait le groupe de recherche, cette forme d’enterrement est inhabituelle et n’aurait qu’un seul objectif : «l’empêcher de revenir d’entre les morts», a-t-il expliqué au Daily Mail. En effet, la faucille, placée au-dessus du cou, avait pour but de blesser ou de décapiter le défunt, si ce dernier tentait de se relever.

