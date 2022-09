EuroMillions : il apprend qu’il a gagné 4,5 millions d’euros en attendant son kebab

Un homme a remporté la coquette somme de 4,5 millions d’euros à l’EuroMillions. Lorsqu’il a appris la nouvelle, le 9 septembre dernier, l’heureux gagnant était en train d’attendre que le kebab qu’il avait commandé soit prêt.

Une très bonne surprise. En attendant que le kebab qu'il venait de commandait soit prêt, un sexagénaire a décidé de se rendre au bureau de tabac juste à côté pour faire valider le ticket EuroMillions qui traînait depuis plusieurs semaines dans sa poche. C’est alors qu’il a appris qu’il avait remporté la somme de 4,5 millions d’euros. Un gain qu’il aurait failli ne pas remporter.

En effet, comme l’explique la Française des jeux dans un communiqué, le ticket avait été enregistré 12 juillet dernier. Lors de ce tirage, 230 millions d’euros étaient en jeu, mais aucun joueur n’avait trouvé la bonne combinaison. Cependant, cinq joueurs, dont un Français, avaient trouvé assez de chiffres pour gagner 4,5 millions d’euros.

«FDJ a lancé un avis de recherche dans le but de retrouver ce gagnant français. Il s’est manifesté à seulement quelques heures de la forclusion de son lot fixée au vendredi 9 septembre, à 23h59», ignorant totalement qu’il s’agissait de la date butoir pour se manifester auprès de la FDJ, a expliqué le groupe

Après avoir appris l’excellente nouvelle, ce joueur occasionnel est allé récupérer son kebab, dont il n’a mangé que quelques bouchées, pressé de rentrer chez lui. Une fois à son domicile, l’heureux gagnant a mis les restes de son repas au frigo et a attendu son épouse. Lorsque cette dernière est rentrée, elle a rapidement remarqué la boîte de fast-food dans le réfrigérateur, et a interrogé son mari. «Tu ne me croiras pas, c’est un kebab en or», lui a-t-il répondu, avant de lui annoncer la bonne nouvelle.