Bordeaux : un faux cachalot échoué sur les quais déconcerte les passants

Un faux cachalot grandeur nature a été installé sur les quais bordelais par un collectif d'artistes.

Long de plusieurs mètres et visiblement mal en point, un gigantesque cétacé est apparu ce jeudi matin... sur le quai des Chartrons à Bordeaux (Gironde). Une scène improbable qui a attiré l'attention des passants, pour certains convaincus d'avoir affaire à un véritable animal. Il s'agissait en fait d'une installation artistique.

Les promeneurs se sont amassés derrière les barrières de sécurité qui entouraient le faux cachalot, intrigués par cette longue silhouette autour de laquelle des individus en blouse blanche s'activaient.

Baleine échouée sur les quais de #Bordeaux ! (Et même un cachalot). Action coup de poing du collectif « Captain Boomer » qui porte un message de sensibilisation au dérèglement climatique. pic.twitter.com/ir1sj7ETaV — Laurène Secondé (@LaureneSeconde) October 13, 2022

Une #cachalot sur les quais, étrange... mais ça sent bien le poisson quand on est à côté #Bordeaux pic.twitter.com/VBKeEA4lqG — Geek (@geek33000) October 13, 2022

Extinction à éprouver de manière sensible tout près de chez vous : un cachalot échoué sur les quais des Chartrons à bordeaux provoque questions, indignations, colère, tristesse… https://t.co/sUyisZASwN pic.twitter.com/PbgCZz8fGH — Henriette Peplez (@HPeplez) October 13, 2022

Le collectif d'artistes belges Captain Boomer était à l'origine de cette mise en scène censée «jouer sur la frontière entre réalité et fiction». Ses membres sont les invités du Festival des arts de Bordeaux, qui se tient depuis le 1er octobre et jusqu'au 16.

Interrogé par France 3, Bart Van Peel, qui fait partie de Captain Boomer, a expliqué que «l'échouage d'une baleine, c'est quelque chose qui perturbe toute une communauté. Tout le monde s'interroge devant une image aussi triste [...] et on voit que les émotions des gens changent quand ils découvrent que ce n'est pas vrai».

L'installation a effectivement fait réagir, puisque de nombreuses photos du faux cétacé ont fleuri sur les réseaux sociaux, certains internautes semblant toujours s'interroger sur son authenticité.

Une démarche éducative

Les acteurs présents sur place étaient chargés d'incarner des vétérinaires réalisant différents prélèvements sur la carcasse du cachalot. D'après le site du collectif d'artistes, ils ont pour mission de ne «jamais lâcher leur rôle», y compris quand les passants leur posent des questions.

Il sont censés renseigner le public sur les causes possibles du décès du cétacé, sur son histoire, son mode de vie et les raisons de son échouage. Pour gagner en réalisme, du faux sang s'écoule de l'animal et une odeur saline est même créée.

La performance se veut artistique mais aussi éducative. Le collectif Captain Boomer collabore parfois avec de vrais scientifiques et les acteurs jouent fidèlement les différentes étapes d'une autopsie.

Concernant le potentiel caractère militant de cette installation, au moment où les conséquences du dérèglement climatique sur les animaux sauvages sont de plus en plus visibles, Bart Van Peel reste évasif : «Nous ne sommes pas activistes nous sommes des artistes. A vous de tirer vos propres conclusions».