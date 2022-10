Des militantes écologistes jettent de la soupe sur les «Tournesols» de Vincent Van Gogh (vidéo)

Des militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté, ce vendredi 14 octobre, de la soupe à la tomate sur le célèbre tableau de Vincent Van Gogh, les «Tournesols».

C’est un nouvel acte de vandalisme à l’encontre de l’art qui s’est produit ce vendredi 14 octobre, à Londres.

Deux militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont pris pour cible les célèbres «Tournesols» du peintre néerlandais Vincent Van Gogh, exposés à la National Gallery de Londres (Royaume-Uni).

Selon des images de presse et publiées par le mouvement, qui demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier, les militantes ont jeté le contenu de deux boîtes de conserve de soupe sur l'oeuvre, dont le prix est estimé à plus de 84 millions de dollars (86 millions d'euros).

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Fort heureusement, l'oeuvre du peintre, réalisée en 1888, est protégée par une fine couche de verre.

Des activistes récidivistes

Après s’être collées au mur, les militantes ont interpellé la foule présente sur place en faisant passer un message.

«Qu’est-ce qui a le plus de valeur ? L’art ou la vie ? Êtes-vous plus concernés par la protection d’une œuvre ou la protection de la planète et des humains ?», a déclaré l'une d'entre elles, en montrant la canette de soupe utilisée, affirmant que des millions de familles n'avaient pas les moyens d'en acheter une pour se nourrir.

“What is worth more, art or life? … are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people?”@JustStop_Oil’s activists explain their action pic.twitter.com/LjvpQrhiDp — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Cet acte n'est pas une première pour les activistes de Just Stop Oil. En juin dernier, deux militants s'étaient collés à une autre oeuvre de Vincent Van Gogh, les «Pêcheurs en fleurs», exposée à la Courtauld Gallery de Londres. Un geste réalisé afin de montrer qu'ils étaient «terrifiés pour notre avenir».