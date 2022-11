Voici les 5 prénoms les plus répandus chez les personnes infidèles, selon une étude

Le site français de rencontres extra-conjugales Gleeden vient de publier une étude recensant les prénoms des personnes les plus infidèles, se basant sur leurs utilisateurs.

Et si votre prénom déterminait votre fidélité. C'est le postulat de Gleeden, le site Internet dédié aux rencontres extra-conjugales, qui compte près de 2,5 millions d'adhérents en France, a récemment publié une étude, interrogant 8.000 membres pour observer ces résultats, et déterminer les prénoms les plus répandus chez les personnes infidèles.

Patrick

En première position, on retrouve les Patrick. Ce prénom est donc, d'après Gleeden, le plus répandu chez les hommes infidèles.

Hélène

Chez les femmes, c'est Hélène qui arrive en tête des plus infidèles.

Stéphane

Attention, les Stéphane vont souvent voir ce qu'il se passe ailleurs.

Julie

D'après l'étude, les Julie sont plus disposées à l'infidélité que la moyenne.

François

En cinquième position, on retrouve les François. Un prénom très populaire en France depuis puisqu'il figure dans le top 20 des prénoms, depuis 1900.