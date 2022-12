Elle réclame plus de 5 millions d'euros car elle trouve que ses pâtes sont trop longues à préparer

Une Américaine réclame plus de 5 millions d'euros de dédommagement à la marque Kraft Heinz Foods Company, car elle estime que le temps de préparation de ses pâtes était plus long que ce qui était indiqué sur l'emballage.

Une cliente pas satisfaite. Une Américaine originaire de Floride a saisi un tribunal à Miami pour publicité mensongère, d'après nos confrères du Daily Mail.

En effet, cette femme a expliqué avoir poursuivi la marque Kraft Heinz puisque le temps de préparation des pâtes aux fromages Velveeta excédait les trois minutes et trente secondes, pourtant promises sur l'emballage.

En réalité, cette durée correspond au temps de cuisson des pâtes, et non à la préparation complète du plat, sachant que plusieurs autres étapes, (mélanger l'eau, ajouter la sauce au fromage), n'ont pas été prises en compte, a expliqué la plaignante qui a réclamé plus de cinq millions d'euros de dédommagement.

«Un procès ridicule»

Sur la toile, les internautes n'ont pas épargné la plaignante. Certains allant jusqu'à l'insulte ou des comparaisons désobligeantes.

«Amanda Ramirez symbolise ce qui ne va pas dans ce monde», a lancé l'un d'entre eux sur Twitter.

De son côté, la marque américaine a indiqué que ces allégations étaient «frivoles» et qu'elle se battrait contre cette plainte.

Les plaintes pour ce genre de faits sont courantes aux Etats-Unis, où les marques sont parfois contraintes de changer la recette de leur produit, de réduire des quantités et parfois de dédommager les plaignants avec des montants astronomiques.