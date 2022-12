Allemagne : un aquarium géant explose, blessant deux personnes

L’aquarium géant d'un prestigieux hôtel de Berlin en Allemagne, l’AquaDom, a éclaté ce vendredi 16 décembre, déversant plus d’un million de litres d’eau, blessant deux personnes et causant la mort de centaines de poissons.

Il avait pourtant été rénové l’été dernier. L’AquaDom, l’aquarium géant d’un prestigieux hôtel de Berlin (Allemagne) a explosé ce vendredi, écoulant plus d’un million de litres d’eau, causant la mort des poissons et faisant deux blessés.

L'aquarium d'une dizaine de mètres de haut n'a pas été victime d'une simple fissure, «il a éclaté», a précisé le porte-parole des pompiers.

La circulation de la rue adjacente Karl-Liebknecht a dû être fermée par la police, en raison d’une «extrême quantité d'eau sur la route», a précisé la police de Berlin sur son compte Twitter.

Die @Berliner_Fw und wir sind in #Mitte im #Einsatz, da dort aus einem Aquarium eines Hotels massiv Wasser austritt. Es fließt auf die Straße.





Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig.





Weitere Informationen folgen.





^tsm https://t.co/VKoheR8wqc — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 16, 2022

«L'eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée» et l'hôtel a été évacué, a indiqué un porte-parole des pompiers. Une centaine de forces de secours étaient sur place. La police utilisait des chiens pour retrouver éventuellement des personnes sous les débris.

Si les raisons de cet «incident» sont encore indéterminées, en plus d'avoir causé des «dommages marins incroyables», deux personnes ont été blessées, atteintes par des éclats, transportées à l'hôpital par la suite. Au total, l’aquarium contenait environ 1.500 poissons tropicaux, n’ayant pas survécu.

«Le plus grand aquarium cylindrique au monde»

Tout s’est déroulé vers 5h45 du matin, lorsqu’un des résidents de l’hôtel Radisson Blu entend un «bruit de craquement» qui le réveille. Et pour cause puisqu’il poursuit : «mon épouse m'a dit, quelque-chose a volé devant la fenêtre. Je suis allé voir et l'aquarium qui était encore là la veille (...) s'était effondré».

L’événement a été largement partagé sur les réseaux sociaux, où de nombreuses photos et vidéos circulent notamment sur Twitter, envoyées par des résidents de l’hôtel. Les images impressionnantes témoignent de l’ampleur des dégâts, avec de gros débris de verre éparpillés et de l'eau qui continuait de s'écouler au moment de la publication des posts.

Ce matin, un aquarium géant de 14m de haut dans un hôtel de luxe à Berlin a éclaté - l’ AquaDom, abritait une vie marine foisonnante dans le bâtiment. L'énorme réservoir abritait plus de 1 500 poissons tropicaux et plus de 50 espèces différentes





Y a t’il des poissons rescapés ? pic.twitter.com/bV0RRYubP1 — Bertrand SCHOLLER (@55Bellechasse) December 16, 2022

L'AquaDom se présente sur son site internet comme «le plus grand aquarium cylindrique au monde», faisant partie du complexe Sea Life et était équipé d'un ascenseur en verre permettant aux visiteurs d'observer la vie maritime de l'intérieur.

Selon le quotidien allemand Bild, l’explosion de l’aquarium aurait été provoquée par l’usure du matériel. Pourtant, l’AquaDom avait été rouvert l’été dernier après une longue et coûteuse rénovation de 2,5 millions d'euros.