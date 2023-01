Voici le signe astrologique qui serait incapable de garder un secret

C’est plus fort que lui. Dès qu’on lui confie une information confidentielle, ce signe d’Air ne peut pas s’empêcher de la divulguer.

S’il y a bien un signe astrologique qui ne sait pas tenir sa langue, c’est celui des Gémeaux. Quand on lui confie un secret, ce signe d’Air est en effet incapable de le garder pour lui, selon l’astrocoach Nathalie Marcot.

Toutefois, précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, ce n’est souvent pas volontaire. «C’est le roi de la gaffe», affirme-t-elle. Ce signe d’Air, élément symbolisant la communication, a un besoin irrépressible d’échanger.

«Il adore bavarder, s’exprimer, et partager». Mais quand il parle, «il manque de concentration, d’attention, et peut s’éparpiller dans ses propos». C’est pourquoi «il a tendance à révéler des choses personnelles sur autrui».

suivi par le bélier

En sachant qu’il lui arrive parfois de le faire de manière intentionnelle. Pour alimenter une conversation, il est en effet susceptible de livrer des informations intimes pour divertir la galerie ou faire l’intéressant.

Autre signe incapable de garder un secret : le Bélier. Ce signe de Feu est «impulsif et dans l’immédiateté». Il parle sans réfléchir et peut rapidement évoquer des sujets qu’il n’aurait pas dus. Mais là encore, «c’est rarement dans le but de nuire».

Si vous avez un gros secret à confier, souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, tournez-vous vers un Scorpion. Même sous la pression, ce signe d'Eau restera muet comme une carpe.