Découvrez pourquoi la France est le pays qui couvre le plus de fuseaux horaires

La France est le pays qui couvre le plus de fuseaux horaires au monde, soit 13 au total sur 38, suivie de près par la Russie et les Etats-Unis qui en comptabilisent 11. Voici pourquoi l'Hexagone en possède autant.

Sur la carte, on pourrait croire que la France se situe dans un seul fuseau horaire. Et pourtant, il s'agit du pays qui en possède le plus au monde.

Les 195 pays que compte la Terre sont répartis selon des fuseaux horaires bien définis. En se basant sur l’UTC (Universal Time Coordinated ou Temps Universel Coordonné ndlr), cette échelle indique l’heure de référence dans le monde entier.

©Timeanddate.com

En partant de cette dernière, dont le point de départ se situe au méridien origine (0° de longitude), il suffit par la suite d’ajuster l’heure locale d’un pays selon sa longitude. Ainsi la France métropolitaine par exemple et la Corse sont en +1 UTC.

La France et les DROM-COM

Si la France métropolitaine ne se situe que sur un seul fuseau horaire, les douze autres, sont représentés par les départements ou régions français d'Outre-Mer (DROM) et les collectivités d'Outre-Mer (COM), les DROM-COM.

En effet, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon ont tous des fuseaux horaires différents.

Ainsi en les additionnant, la France dépasse la Chine qui n’a qu’un seul fuseau horaire bien qu’elle soit le troisième plus grand pays du monde par sa superficie totale, soit 9,6 millions de kilomètres carrés.