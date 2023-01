Etats-Unis : un ours prend des centaines de selfies avec la caméra de surveillance d'un parc

L'équipe de l'espace naturel Open Space and Moutain Parks, à Boulder dans l'Etat du Colorado, a eu la surprise de découvrir qu'un ours noir avait été photographié près de 400 fois par le piège photographique installé pour suivre les déplacements des animaux.

Un plantigrade très photogénique. En étudiant les clichés pris par un piège photographique pour animaux placé dans l’Open Space and Mountain Parks (OSMP) de Boulder, dans le Colorado (Etats-Unis), un ranger du parc a découvert que sur les 580 photos prises, près de 400 étaient des selfies d'un seul et même animal : un ours.

«Ces photos nous ont fait rire»

Comme le rapporte NBC News, un porte-parole du parc, Phillip Yates, a expliqué que «cet ours s'est intéressé à notre appareil photo et en a profité pour prendre plusieurs centaines de 'selfies'. Ces photos nous ont fait rire. Nous avons pensé qu'elles amuseraient d'autres personnes aussi».

En effet, l'animal semble avoir été captivé par l'objet photographique, contrairement aux autres mammifères, coyotes ou castors, qui ne se rendent pas compte de l'existence des appareils électroniques dans le parc. Au total, neuf pièges photographiques ont été répartis sur l'ensemble du parc naturel, soit sur les 18.000 hectares qu'il comprend.

A présent, les données recueillies par la caméra, dont les selfies de l’ours, vont être analysées plus en détail afin de déterminer si des mesures de protection de l’habitat et des zones naturelles doivent être prises.