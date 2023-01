Ces 10 signes qui prouvent que votre chien vous aime

Très démonstratifs, les chiens ont plusieurs façons bien à eux de montrer leur affection à leur maître. Voici les 10 signes qui témoignent de cet attachement.

Considérés comme les meilleurs amis de l'homme, les chiens sont environ 6,7 millions en France. A la fois sociable et proche de l'humain, cet animal est le compagnon de jeu idéal. Si vous doutez de son amour pour vous, voici les 10 attentions qui montrent que votre chien vous aime.

Il dort à proximité de vous

La nuit, les animaux et notamment les chiens, ont besoin de se sentir en sécurité et protégé, c'est pourquoi dormir à côté de vous exprime chez lui une marque de confiance. Il sait que vous pourrez veiller sur lui et le protéger de toutes éventualités.

Il vout suit à la trace

En effet, si votre chien ne vous lâche plus, c'est qu'il vous aime et n'apprécie pas de vous voir loin de lui. Il se sent obligé de vous suivre pour se sentir en sécurité.

Il protège votre domicile

Le chien est protecteur, s'il vous considère comme sa famille, il veillera sur vous et votre maison. Le chien éprouve le besoin de garder son territoire et ses proches, marqué par de possibles aboiements lorsqu'un intrus s'approche de chez vous.

Il vous regarde dans les yeux

Lorsque vous jouez avec votre chien, il est possible que ce dernier vous regarde droit dans les yeux : c'est une grande marque d'affection. Dans ces moments-là, vous libérez de l'ocytocine, aussi appelée hormone de l'attachement.

Il vous lèche souvent

Les chiens ressentent des choses que les humains ne ressentent pas. Lorsque que vous êtes anxieux ou contrarié par exemple, il se veut rassurant en vous léchant, ce qui pour lui est une façon de vous montrer son amour.

Il vous apporte son jouet

En plus de vouloir jouer avec vous, votre chien vous respecte et vous fait confiance en vous apportant son jouet.

Il vous réserve un accueil spécial quand vous rentrez

Quand vous rentrez chez vous après un temps d'absence, votre chien vous saute dessus, court partout et vous lèche : il vous aime. En effet, vous l'aurez compris, vous avez manqué à votre chien qui est tout de suite plus heureux lorsque vous rentrez.

Il se blottit contre vous

Collé à vous, votre chien vous prouve son amour et se sent rassuré, comme pourrait l'être un enfant avec ses parents.

Il vous regarde partir

En effet lorsque votre chien vous observe partir sans être forcément agité, il exprime une grande confiance en vous car il sait que vous reviendrez. Il n'a aucun doute, aucune crainte et peut vous attendre paix.

Il se laisse caresser le ventre

Pour votre chien, se laisser faire caresser le ventre est comme une marque de soumission, il ne laisse donc pas n'importe qui le lui faire. Si vous avez cette possibilité, cela signifie tout simplement que votre animal vous aime et vous fait confiance.