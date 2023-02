Etats-Unis : il creuse un trou et se retrouve noyé sous 300 kg de glands cachés par des oiseaux

Appelé pour une intervention de déparasitage dans une maison en Californie (Etats-Unis), l'expert Nick Castro a découvert plus de 300 kilos de glands entassés par des oiseaux dans l’un des murs.

Une situation aussi insolite qu’exceptionnelle. Le 15 décembre dernier, Nick Castro a effectué une intervention de déparasitage dans une maison de la ville de Sonoma, en Californie (Etats-Unis). Mais dans l'un des murs, il est tombé sur plus de 300 kilos de glands, déposés là par des oiseaux.

Les photographies montrant l’amas de fruits ont été publiées par l’expert sur sa page Facebook intitulée «Nick’s Extreme Pest Control» il y a deux semaines. Les clichés ont été accompagnés d’une légende exprimant l’étonnement de ce dernier. «Irréel, je n’avais jamais rencontré quelque chose comme ça», a confié le spécialiste, qui exerce la profession depuis vingt ans.

Partagée sur Twitter ce mardi par le Washington Post, la vidéo illustrant cette découverte a permis de comprendre l’ampleur du travail réalisé par les multiples oiseaux dans cette maison.

Nick Castro, a pest control technician, made a nutty discovery when he cut into the wall of a California home on Dec. 15, 2022. https://t.co/uWXCktVb08 pic.twitter.com/sbNCIvKHvN

— The Washington Post (@washingtonpost) February 7, 2023