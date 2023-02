Pourquoi faut-il laisser une pièce de monnaie dans son congélateur ?

Voici une astuce qui permet d'éviter des désagréments pour les personnes qui ont l'habitude de congeler leurs aliments. Ou comment une simple pièce de monnaie placée dans votre congélateur peut nous épargner des problèmes de santé.

Il est en effet fortement déconseillé de manger un aliment qui aurait été décongelé puis recongelé. Toutefois, il peut arriver dans certains cas que votre congélateur n'ait pas fonctionné pendant plusieurs heures ou jours en raison d'une coupure de courant. Un désagrément qui peut arriver lorsque vous partez en week-end ou en voyage durant plusieurs jours. Afin de vous assurer que la partie congélateur de votre réfrigérateur a toujours bien fonctionné durant votre absence, l'astuce de la pièce de monnaie s'avère utile.

Concrètement, l'avant-veille de votre départ remplissez un petit récipient d'eau et laissez la geler ou utilisez votre bac à glaçon. Chosissez une pièce de monnaie et désinfectez la. Placez la pièce alors à plat sur le petit bloc de glace formé dans ce récipient et refermez la porte du congélateur. Lors de votre retour pensez à regarder votre pièce. Si vous découvrez que celle-ci est prisonnière de la glace (en s'enfonçant dedans), ce témoin indiquera que l'eau a fondu pendant votre absence et que votre congélateur a donc, un temps, cessé de fonctionner avant d'être réactivé et de reproduire du froid. Il y a alors de fortes chances que les aliments du compartiment du congélateur aient eux aussi décongelé et soient donc devenus impropres à la consommation.

Un risque d'intoxication alimentaire grave

Et une telle décongelation n'est pas à prendre à la légère, car les personnes qui ingèrent de tels aliments risquent une intoxication alimentaire grave. La recongélation d'un produit déjà décongelé est en effet susceptible de favoriser la prolifération de bactéries. Et si ces dernières sont pathogènes, elles peuvent être à l'origine d'indigestion, voire de problèmes plus graves pour la santé.

Plus généralement, lorsque vous avez décongelé un plat, veillez à le consommer rapidement. Il est d'ailleurs conseillé de le laisser décongeler dans votre réfrigirateur ou de passer par le mode décongélation de votre micro-ondes.