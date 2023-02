Pièce la plus silencieuse du monde : pourquoi personne ne peut y rester plus d'une heure

La pièce la plus silencieuse du monde, où il serait impossible de rester plus d'une heure, se trouve à Redmond (Washington), aux Etats-Unis. Créée en 2015, elle est présente dans le livre Guinness des records.

Un défi prêt à vous faire perdre la tête. Depuis 2015, il existe à Redmond, aux Etats-Unis, une pièce considérée comme la plus silencieuse du monde, créée par Microsoft. Un silence tellement perturbant que, si plusieurs personnes ont tenté d'y rester, très peu ont pu résister longuement avant d'en sortir. Les tentatives n'ont pas dépassé 1 heure.

We checked out the Anechoic Chamber.. A room designed to stop reflections of either sound or electromagnetic waves. Basically one of quietest places on earth.. They use this to test & work on speakers! The human body can only last a few in here before you start trippin.. pic.twitter.com/RZz1G6dReL

