EuroMillions : elle devient millionnaire alors qu’elle ne pensait même pas avoir joué

Une jeune femme est devenue millionnaire alors qu'elle ne pensait même pas avoir joué au tirage de l'EuroMillions.

Une «erreur» qui rapporte gros. Alors qu'elle pensait avoir joué au Loto, une jeune femme a finalement remporté un million d'euros à l'EuroMillions, a rapporté le site spécialisé Tirage Gagnant.

Cette joueuse occasionnelle ne jouait que quelques fois par an «lors des grosses cagnottes et événements exceptionnels».

C'est ainsi que le vendredi 13 janvier alors qu'un jackpot exceptionnel de 16 millions d'euros était mis en jeu, elle décidait de tenter sa chance. Le lendemain, un mail de la Française des jeux lui annonçait qu'elle avait remporté une somme, non pas au tirage du Loto mais à celui de l'EuroMillions. «Sur le moment, j'ai pensé à une erreur», a-t-elle expliqué, citée par le site spécialisé.

Persuadée d'avoir joué au Loto, elle s'est connectée sur son compte FDJ, où elle s'est rendue compte de sa «maladresse». C'est bien une grille EuroMillions et non du Loto qu'elle avait validé et qui lui a permis de décrocher un million d'euros grâce à son code My Million.