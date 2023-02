Pologne : ce chat obèse est devenu l'attraction touristique la mieux notée de sa ville

Un chat obèse, populaire sur les réseaux sociaux depuis 2020, est devenu l’attraction touristique la mieux notée de la ville médiévale de Szczecin, en Pologne.

Quel est le plus beau monument historique à visiter à Szczecin en Pologne ? D’après Google Maps et les notes laissées par les internautes, il s’agit de Gacek. Loin d’être un château ou un musée, c’est un chat obèse, très populaire depuis 2020 sur les réseaux sociaux, qui ravie les foules et est devenu l'attraction touristique la mieux notée de sa ville.

Szczecin, ville située au nord-ouest de la Pologne et proche de la frontière allemande, offre aux visiteurs de nombreuses attractions, dont le château du duc de Poméranie et le parc Kasprowicza.

Néanmoins, c’est ce félin, qui a même sa propre page Instagram et une section sur Google Maps, qui les a surpassés avec une note de 5 étoiles.

Le «roi de la rue Kaszubska»

Gacek tient son nom d’une «chauve-souris à longues oreilles» en polonais. Il est apparu pour la première fois il y a dix ans, dans la rue de Kaszubska, dans le centre-ville.

Vivant alors dans la rue, il est devenu connu grâce au site d’informations local Wszczecinie, qui a publié des vidéos de lui en 2020. Très vite, avec le buzz, les habitants se sont rués jusqu’à lui pour lui donner à manger, le faisant grossir.

Selon Notes From Poland, certaines personnes s'inquièteraient d’ailleurs pour sa sécurité et critiqueraient également les gens à l’origine de sa prise de poids.

Néanmoins, celui que l’on appelle le «roi de la rue Kaszubska» vit depuis cette époque à l’extérieur du magasin de ses propriétaires, dans une petite maison pour chat. Un panneau invite notamment les passants à ne pas le caresser lorsqu’il dort mais aussi à lui donner quelques friandises lorsqu’ils le croisent.