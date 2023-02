Ce signe astrologique serait le plus désagréable

Plusieurs signes astrologiques peuvent se montrer désobligeants et blessants. Mais deux d'entre eux sortent tout particulièrement du lot.

Et la palme du signe le plus désagréable revient au Scorpion. «Quand il a un os à ronger, il ne le lâche pas. C’est un être tenace et vengeur», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot.

Avec lui, «c’est tout ou rien». Il peut être adorable et charmant, ou au contraire antipathique et méchant, «surtout s’il s’est senti blessé». Les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre peuvent avoir «un côté très piquant».

Dirigé par Mars, planète de la guerre et par Pluton, symbolisant la destruction, ce signe d’Eau, élément de la sensibilité, «est susceptible et n’a pas de limite».

Egalement experte en connexion intérieure et relation de couple, la spécialiste souligne que la deuxième place est occupée par le signe du Cancer (22 juin - 22 juillet). Gouverné par la Lune, qui régit les émotions et incarne la mémoire, il «est rancunier et assez capricieux».

Ce signe appartenant également à l’élément Eau «se souvient de tout», et quand il n’obtient pas ce qu’il veut, il vaut mieux ne pas se trouver dans les parages.

A noter toutefois que ce ne sont que des généralités, rappelle Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Pour avoir une analyse complète, il faut en effet prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.