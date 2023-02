Lot-et-Garonne : sur le chemin de l'hôpital, elle accouche au drive d’un McDonald’s

Ce samedi 25 février, à Agen (Lot-et-Garonne), une jeune femme de 20 ans enceinte attendait un bus pour se rendre à l’hôpital. Alors que ses contractions s’accentuaient, elle a donné naissance à son bébé avant l’arrivée de son moyen de transport.

Une naissance insolite. A Agen (Lot-et-Garonne), une jeune femme âgée de 20 ans a donné naissance à une petite fille ce samedi 25 février alors qu’elle attendait son bus pour se rendre au centre hospitalier de la ville.

La scène s’est déroulée aux alentours de 19h. La future maman a soudainement senti ses contractions s’accentuer. Elle s’est alors dirigée avec son compagnon vers l’arrêt du bus le plus proche afin de se rendre à l’hôpital. Cependant, le bébé étant trop pressé de voir le jour, la jeune femme a fini par accoucher à hauteur de la caisse du drive d’un restaurant McDonald’s.

Selon la Dépêche, c’est le patron d’un café voisin qui a alerté les pompiers en voyant la femme allongée sur le sol, en état de malaise, aux côtés de son compagnon et le nouveau-né.

Quelques minutes plus tard, l’ambulance des pompiers et les médecins du Smur sont arrivés sur place et ont prodigué les premiers soins à la maman et à sa petite fille. Ces dernières ont été, par la suite, transportées à l’hôpital. Toutes deux se portent bien.