Illusion d'optique : la photo incroyable d'un visage humain capturé dans une vague au Royaume-Uni

Un photographe britannique a saisi, le 24 février, cet extraordinaire visage humain de profil formé par une déferlante, lors d'une tempête au phare de Roker Pier, à Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre.

Après avoir passé plus la moitié de la journée du 24 septembre à photographier la tempête, au phare de Roker Pier, à Sunderland, sur la côte nord-est du Royaume-Uni, Ian Sproat a été surpris de découvrir sur l'une de ses 4.000 photos, un visage de profil formé par l'écume d'une vague de 45 m projetée sur la jetée du célèbre monument anglais, a rapporté la BBC, le 28 février.

Quelques jours après sa prise de vue, le photographe de 41 ans a partagé son étonnant cliché sur son compte Instagram, accompagné du commentaire suivant : «Visage dans les vagues, serait-ce la déesse grecque de la mer Amphitrite ou notre bien-aimée reine Elizabeth II ?»

Aussitôt partagée, sa publication a fait le buzz au Royaume-Uni, suscitant d'innombrables commentaires élogieux des internautes à propos de son cliché incroyable.

Une des préoccupations de Ian Sproat est de faire des images dans lesquelles on peut percevoir des formes humaines ou animales créées par les vagues et le paysage marin. Ces illusions d'optique fréquentes trouvent leur explication dans la capacité du cerveau humain à identifier des formes familières dans des éléments abstraits ou naturels comme les nuages, les rochers.... Ce phénomène s'appelle la paréidolie.

Interrogé par la BBC à propos de son œuvre surprenante, Ian Sproat a déclaré que ce n'était pas sa meilleure photo en termes de composition, mais qu'il en était content et très satisfait.

Tout d'abord considérée comme un hobby, cet électricien de profession s'est lancé vraiment dans la photographie, il y a deux ans, lors du confinement lié à la pandémie de Covid-19.

«J'ai vraiment eu du mal à traverser le confinement, ça a été si dur et j'étais vraiment stressé par mon travail. J'avais besoin de faire quelque chose où je pourrais avoir la paix et je l'ai trouvé avec la photographie, parce que vous êtes juste dans l'instant et cela vous éloigne de tout le reste», a-t-il confié à la BBC.

«Chaque jour est un défi et si vous n'obtenez pas l'image, vous savez qu'il y a toujours le lendemain pour réessayer. Cela a changé ma vie, je suis une personne différente maintenant», a-t-il ajouté en guise de conclusion.