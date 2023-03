Voici le signe astrologique qui serait le plus radin

Alors que plusieurs signes sont reconnus pour être dépensiers, comme le Bélier, d’autres, au contraire, ont la réputation d’être particulièrement près de leurs sous. Et la palme du signe astrologique le plus regardant est décerné au... Taureau.

Ce signe de Terre, élément qui symbolise le concret et la stabilité, «fait énormément attention à son argent», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Le Taureau a «besoin de confort et de sécurité», plus précisément de sécurité matérielle.

C’est pourquoi il a tendance à beaucoup se préoccuper de sa situation financière, et parfois à se montrer un peu pingre. Que les personnes nées entre le 20 avril et le 21 mai ne se froissent pas pour autant.

En effet, ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, le Lune, et les autres caractéristiques du thème astral. Sans compter que cela dépend aussi de l’éducation de chacun.

«Si ses comptes sont dans le rouge, c’est la panique totale pour le Taureau», poursuit la spécialiste, avant de souligner que ce signe «apprécie les produits de bonne qualité, c'est un épicurien». Ainsi, il n’hésitera pas à mettre la main au porte-monnaie si c’est pour acheter un grand cru par exemple.

En revanche, même s’il est malheureux dans son couple, «il peut décider de ne pas divorcer pour ne pas perdre le confort matériel qui est induit par cette union», précise Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

capricorne et vierge complètent le podium

Sur la deuxième marche du podium des signes qui gardent un oeil aiguisé sur leur bourse, on retrouve le Capricorne. Pour lui, «un sou est un sou», mais contrairement au Taureau, qui cherche la sécurité donc, «il va surtout chercher la rentabilité».

Le Capricorne va faire en sorte de fructifier son argent, en le plaçant intelligemment ou en l’investissant dans la pierre. Et peu importe si ses placements ne portent leurs fruits que dans plusieurs années, car ce signe de Terre «n’est pas pressé et pense à long terme».

Enfin, le signe de la Vierge occupe la troisième place du classement. Ces natifs sont connus pour être «très économes». Ils ont l’habitude de mettre régulièrement de l’argent de côté «pour s'assurer davantage de sérénité».

Toutefois, précise l'astrocoach, les personnes du signe de la Vierge peuvent se montrer très généreuses quand il s’agit d’aider des amis, des membres de leur famille, ou des personnes qu’elles ne connaissent pas mais qui sont dans le besoin.