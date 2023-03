Suisse : «Trinity», un tyrannosaure rex estimé entre 6 et 8 millions d'euros, bientôt vendu aux enchères

Un squelette de tyrannosaure rex, espèce ayant vécu il y a 67 millions d'années, va être vendu aux enchères le 18 avril en Suisse, une première en Europe, a annoncé samedi la maison de vente Koller.

Une vente aux enchères spectaculaire. Pour la troisième fois dans le monde et pour la première fois en Europe, le squelette d'un Tyrannosaurus Rex va être mis en vente le 18 avril prochain à Zurich, en Suisse.

Appelé «Trinity», le spécimen complet de près de 3,9 mètres de hauteur et 11,6 mètres de long, est estimé à entre 6,11 et 8,15 millions d'euros (6 et 8 millions de francs suisses), selon le catalogue de cette maison de vente.

For the 1rst time in Europe and 3rd time in the world, a TREX will be for sale at Koller Auctions, Switzerland on april 18th. Minimum price about 8 millions euros. pic.twitter.com/7H0FB9bj5k — ORS De (@OrsDe) March 11, 2023

«C'est une estimation très basse», a prévenu l'expert en histoire naturelle de la maison Koller, Christian Link, alors que l'on assiste à un véritable engouement des acheteurs pour ce type de reliques.

D'ailleurs, Trinity «est l'un des squelettes de T-rex existants les plus spectaculaires, un fossile bien préservé et brillamment restauré», selon la maison d'enchères.

Seulement 32 squelettes de T-rex adultes retrouvés

Ce sera «la troisième fois dans le monde et la première fois en Europe» qu'un squelette de tyrannosaure rex est mis en vente, selon la maison Koller qui insiste sur la qualité rare du squelette du T-rex. «C'est une occasion exceptionnelle d'acquérir un fossile d'une telle qualité», a déclaré l'expert Christian Link, rappelant que la plupart des spécimens de ce type se trouvent dans des musées.

Le squelette de Trinity a été assemblé pour plus de la moitié en utilisant des os de trois spécimens différents de T-rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans des formations du Montana et du Wyoming (nord-ouest) aux Etats-Unis.

D'ailleurs, seuls 32 squelettes de T-rex adultes ont été retrouvés à ce jour dans le monde, selon une étude publiée en 2021 par la revue scientifique Nature.

En 2020, un autre Tyrannosaurus rex avait été vendu pour 31,8 millions de dollars (environ 30 millions d'euros). Et en juillet dernier, un squelette complet de Gorgosaurus, une espèce de dinosaure cousin du T-rex et ayant vécu il y a plus de 77 millions d'années, a été vendu aux enchères par Sotheby's à New York pour l'équivalent de 5,72 millions d'euros.