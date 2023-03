Fiction ou réalité ? La photo d'un «chat serpent» devient virale sur les réseaux sociaux

En quelques heures, la photo d’un chat présentant certaines caractéristiques du serpent est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’animal noir et jaune est décrit comme étant une espèce très rare de félin vivant en Amazonie. Alors fiction ou réalité ?

«Serpens Catus». Il ne s'agit pas d'un sortilège dans Harry Potter mais du nom que porterait cette espèce de félin qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Un «chat serpent» qui arbore un pelage et des couleurs jaunes et noires qui ne sont pas sans rappeler certaines espèces de reptiles.

La photo d’origine de cet étrange félin est accompagnée d’un court texte expliquant que le chat serpent, dont le nom savant serait «Serpens Cactus», appartiendrait à l’une des espèces de chats les plus rares au monde. Ce dernier vivrait dans les régions reculées de la forêt amazonienne en Amérique du Sud.

Un chat inventé de toutes pièces

Si la rumeur de l’existence d’un tel chat a parcouru les réseaux sociaux, le «Serpens Cactus» n’existerait tout simplement pas. Il s'agit d'un montage à l'apparence plus vraie que nature. En effet, son nom n’apparaît pas dans la base de données fédérales recensant l’ensemble des noms d’espèces à ce jour découvertes.

De plus le chat présenté sur la photo ne répond à aucune des caractéristiques physiques correspondantes aux espèces de félins présentes en Amérique du Sud et plus précisément dans la forêt amazonienne.