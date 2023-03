Ce signe astrologique serait le plus manipulateur

L’art de la manipulation n’est pas donné à tous les signes. Parmi les douze qui composent le Zodiaque, l’un est particulièrement connu pour le maîtriser avec brio : le Scorpion.

En effet, les personnes nées entre 23 octobre et le 22 novembre sont capables d’exercer une forte influence sur leur entourage pour arriver à leurs fins.

«stratège et intuitif»

Ce signe d’Eau est «stratège et très intuitif», explique l’astrocoach Nathalie Marcot. Ces natifs sont doués «pour cerner précisément les gens, identifier leurs failles, et déjouer les pièges».

Et pour cause, ce signe est lié à Pluton, la planète «qui représente les choses cachées, le pouvoir, les côtés sombres de l’être humain, ou encore la stratégie».

De plus, il «sait très bien s’adapter» en fonction des personnes qu’il a en face de lui et de son environnement. Le Scorpion comprend très vite quelle posture adopter et quels mots choisir «pour guider subtilement l’autre dans son sens».

Sans compter qu’il est doté d’un «magnétisme» naturel et d’un côté mystérieux qui fascine. Généralement, «il ne se dévoile pas et laisse les autres le faire», souligne-t-elle.

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, rappelle toutefois que pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, la Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.

suivi par les Poissons et les Gémeaux

Les personnes nées sous le signe des Poissons, gouverné par Neptune, «planète du mensonge et du flou», sont également de bons manipulateurs. Ces natifs sont des vrais «caméléons» qui parviennent facilement à imposer leurs idées et à obtenir ce qu'ils souhaitent.

Enfin, sur la troisième marche du podium, figurent les Gémeaux. Ce signe double, dirigé par la planète Mercure, qui symbolise quant à elle la communication, est «rusé et à l’aise avec le verbe», ce qui lui permet d’«embobiner son entourage sans trop de difficultés».