Ce signe astrologique serait le plus naïf

Parmi les douze signes du Zodiaque, l’un est particulièrement connu pour sa crédulité excessive.

La palme de la naïveté est décernée au Capricorne. En effet, comme l’explique l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe a tendance à croire tout ce qu'on lui dit et fait aveuglément confiance à autrui.

«Le Capricorne ne pense pas que les gens sont tordus, ou mal intentionnés. Il ne voit pas le mal chez les autres». Résultat, «il est souvent déçu et blessé», souligne la spécialiste, que l'on peut retrouver sur Youtube.

Ce signe terre à terre pense que «les individus qu’il côtoie sont à son image, droits et sincères, et sans mauvaises intentions», et il n’imagine pas que «certains puissent être machiavéliques ou menteurs».

Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, précise que le Bélier est aussi connu pour sa candeur. Premier signe du Zodiaque, il «symbolise la jeunesse».

«Il garde son âme d'enfant, son insouciance, et vit l’instant T». Mais à cause de sa naïveté, cet animal à cornes «se fait malheureusement souvent avoir et facilement manipuler par des beaux parleurs».

A noter que ce sont des généralités. Pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, et les autres caractéristiques du thème astral.