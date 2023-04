Cette pièce rare de 1 centime vaut plus de 50.000 euros : voici comment la reconnaître

De plus en plus rares dans les poches des Français, certaines pièces de 1 centime pourraient valoir plus de 50.000 euros.

Et si vous possédiez une petite fortune dans vos poches ? Souvent délaissées et peu utiles au quotidien, les pièces de 1 centime ont perdu au fil des années de leur intérêt. Pourtant, certaines d’entre elles, particulièrement rares, pourraient valoir plus de 50.000 euros.

Témoin de la culture allemande

D’après nos confrères de la télévision espagnole Telecinco, les collectionneurs du monde entier s’arrachent cette pièce de 1 centime d'euro frappée en 2002 en Allemagne sur certains sites de vente aux enchères en ligne. Son prix peut dépasser les 50.000 euros.

Cette pièce a été dessinée par l’artiste allemand Rolf Lederbogen, reconnaissable par une feuille de chêne et deux glands accrochés à sa branche, côté droit. Elle a également été fabriquée dans un alliage d’acier unique, lui donnant une couleur différente des autres.

Cette figure n’est pas le fruit du hasard, puisqu’en plus de sa valeur monétaire, cette pièce de monnaie est un symbole important de l’histoire et de la culture allemande. En effet, le chêne est utilisé pour représenter l’État qui protège les citoyens, et la tige quant à elle, incarne la force et la stabilité.

Afin d’éviter une quelconque fraude, il est néanmoins conseillé de faire appel à un expert pour évaluer les pièces en votre possession.